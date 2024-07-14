Олиференко Павел Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Олиференко Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Олиференко Мелания Павловна
Мать ребёнка: Олиференко Ксения Авраамовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Олиференко Варвара Павловна
Мать ребёнка: Олиференко Ксения Авраамовна
Смерть
После 1858