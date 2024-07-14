Олиференко Павел Афанасьевич 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олиференко Павел Афанасьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Олиференко Афанасий

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олиференко Ксения Авраамовна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Олиференко Мелания Павловна

Мать ребёнка: Олиференко Ксения Авраамовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Олиференко Варвара Павловна

Мать ребёнка: Олиференко Ксения Авраамовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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