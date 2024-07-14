Олиференко Ксения Авраамовна 1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олиференко Ксения Авраамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олиференко Павел Афанасьевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Олиференко Мелания Павловна

Отец ребёнка: Олиференко Павел Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Олиференко Варвара Павловна

Отец ребёнка: Олиференко Павел Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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