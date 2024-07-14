Олиференко Ксения Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Олиференко Мелания Павловна
Отец ребёнка: Олиференко Павел Афанасьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Олиференко Варвара Павловна
Отец ребёнка: Олиференко Павел Афанасьевич
Смерть
После 1858