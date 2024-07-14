Велентей (Олиференко) Анна Павловна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти02.02.1925
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1891 ст.
Рождение ребёнка
20.04.1893 ст.
Дочь: Слесаренко (Велентей) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
28.12.1894 ст.
Дочь: Велентей Анисья Максимовна
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
19.03.1896 ст.
Сын: Велентей Николай Максимович
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.
Сын: Велентей Федот Максимович
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
19.10.1899 ст.
Сын: Велентей Дмитрий Максимович
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.
Сын: Велентей Иоаким Максимович
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
06.07.1904 ст.
Сын: Велентей Андрей Максимович
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.
Дочь: Велентей Вера Максимовна
Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович
Смерть
02.02.1925