Велентей (Олиференко) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велентей (Олиференко) Анна Павловна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1866

Дата смерти

02.02.1925

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
30.10.1891 ст.

Муж: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.04.1893 ст.

Дочь: Слесаренко (Велентей) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.12.1894 ст.

Дочь: Велентей Анисья Максимовна

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1896 ст.

Сын: Велентей Николай Максимович

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.06.1897 ст.

Сын: Велентей Федот Максимович

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.10.1899 ст.

Сын: Велентей Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1901 ст.

Сын: Велентей Иоаким Максимович

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1904 ст.

Сын: Велентей Андрей Максимович

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1912 ст.

Дочь: Велентей Вера Максимовна

Отец ребёнка: Велентей Максим Степанович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
02.02.1925
Покровское, Чернігівська область

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