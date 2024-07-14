Олиференко Афанасий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Олиференко Афанасий

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олиференко N Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Олиференко Фёдор Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Олиференко Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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