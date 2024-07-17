Олиференко Фёдор Афанасьевич 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олиференко Фёдор Афанасьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Олиференко Афанасий

Мать: не указана

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Олиференко Марфа Максимовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Олиференко Фокий Фёдорович

Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Олиференко Ларион Фёдорович

Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Олиференко Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Олиференко Пелагея Фёдоровна

Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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