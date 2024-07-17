Олиференко Фёдор Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Олиференко Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Олиференко Фокий Фёдорович
Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Олиференко Ларион Фёдорович
Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Олиференко Параскева Фёдоровна
Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Олиференко Пелагея Фёдоровна
Мать ребёнка: Олиференко Марфа Максимовна
Смерть
После 1858