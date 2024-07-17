Олиференко Марфа Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
10.10.1843 ст.
Козьма Дмитриевич Деркач
Рождение ребёнка
1844
Сын: Олиференко Фокий Фёдорович
Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Олиференко Ларион Фёдорович
Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Олиференко Параскева Фёдоровна
Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Олиференко Пелагея Фёдоровна
Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич
Смерть
После 1858