Олиференко Марфа Максимовна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олиференко Марфа Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олиференко Фёдор Афанасьевич

Восприемник
10.10.1843 ст.
Покровское, Чернігівська область
Козьма Дмитриевич Деркач
Рождение ребёнка
1844

Сын: Олиференко Фокий Фёдорович

Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Олиференко Ларион Фёдорович

Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Олиференко Параскева Фёдоровна

Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Олиференко Пелагея Фёдоровна

Отец ребёнка: Олиференко Фёдор Афанасьевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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