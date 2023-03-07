Булюбаш Михаил
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смерти26.12.1888
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Булюбаш Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Булюбаш Прокофий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Булюбаш Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Булюбаш Адриян
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
26.12.1888
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно