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Булюбаш Михаил

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Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1812

Дата смерти

26.12.1888

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Булюбаш Гаврила

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Булюбаш Прокофий

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Булюбаш Федор

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Булюбаш Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Булюбаш Адриян

Мать ребёнка: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.12.1888
Белоцерковцы, Полтавська область
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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