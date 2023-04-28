Булюбаш Федор
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Булюбаш Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1891
Сын: Булюбаш Михаил
Мать ребёнка: Булюбаш Татиана Николаевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Булюбаш Мироний
Мать ребёнка: Булюбаш Татиана Николаевна
Рождение ребёнка
21.08.1899
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Булюбаш Татиана Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно