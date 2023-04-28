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Булюбаш Федор

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Булюбаш Михаил

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.08.1891

Сын: Булюбаш Михаил

Мать ребёнка: Булюбаш Татиана Николаевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Булюбаш Мироний

Мать ребёнка: Булюбаш Татиана Николаевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.08.1899

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Булюбаш Татиана Николаевна

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булюбаш Татиана Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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