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Булюбаш Татиана Николаевна

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
27.08.1891

Сын: Булюбаш Михаил

Отец ребёнка: Булюбаш Федор

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Булюбаш Мироний

Отец ребёнка: Булюбаш Федор

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
21.08.1899

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Булюбаш Федор

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булюбаш Федор

Работа или профессия
Неизвестно
вдова козака Илии Забельского
Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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