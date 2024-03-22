Булюбаш Татиана Николаевна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
27.08.1891
Сын: Булюбаш Михаил
Отец ребёнка: Булюбаш Федор
Рождение ребёнка
1891
Сын: Булюбаш Мироний
Отец ребёнка: Булюбаш Федор
Рождение ребёнка
21.08.1899
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Булюбаш Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булюбаш Федор
Работа или профессия
Неизвестно
вдова козака Илии Забельского
Смерть
Неизвестно