Булюбаш Прокофий
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти19.09.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Булюбаш Михаил
Рождение ребёнка
02.05.1892
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Булюбаш Евфимия Данилова
Рождение ребёнка
30.10.1894
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Булюбаш Евфимия Данилова
Рождение ребёнка
1896
Сын: Булюбаш Михаил
Мать ребёнка: Булюбаш Евфимия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булюбаш Евфимия Данилова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
19.09.1909
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно