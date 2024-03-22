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Булюбаш Прокофий

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1839

Дата смерти

19.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Булюбаш Михаил

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.05.1892

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Булюбаш Евфимия Данилова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.10.1894

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Булюбаш Евфимия Данилова

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Булюбаш Михаил

Мать ребёнка: Булюбаш Евфимия Данилова

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булюбаш Евфимия Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
19.09.1909
Белоцерковцы, Полтавська область
Причина смерти: по старости
Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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