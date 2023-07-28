Булюбаш Евфимия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булюбаш Евфимия Данилова

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.05.1892

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Булюбаш Прокофий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
30.10.1894

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Булюбаш Прокофий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Булюбаш Михаил

Отец ребёнка: Булюбаш Прокофий

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булюбаш Прокофий

Смерть
Неизвестно