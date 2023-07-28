Булюбаш Евфимия Данилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1892
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Булюбаш Прокофий
Рождение ребёнка
30.10.1894
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Булюбаш Прокофий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Булюбаш Михаил
Отец ребёнка: Булюбаш Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булюбаш Прокофий
Смерть
Неизвестно