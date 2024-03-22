Булюбаш Адриян
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Булюбаш Михаил
Рождение ребёнка
05.02.1878
Сын: Булюбаш Феодор
Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева
Рождение ребёнка
1884
Сын: Булюбаш Григорий
Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева
Рождение ребёнка
03.06.1890
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Татиана
Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева
Рождение ребёнка
06.07.1892
Сын: Булюбаш Афанасий
Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булюбаш София Евмениева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно