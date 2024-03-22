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Булюбаш Адриян

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Булюбаш Михаил

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.02.1878

Сын: Булюбаш Феодор

Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Булюбаш Григорий

Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.06.1890

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Татиана

Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.07.1892

Сын: Булюбаш Афанасий

Мать ребёнка: Булюбаш София Евмениева

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булюбаш София Евмениева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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