Булюбаш София Евмениева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1878
Сын: Булюбаш Феодор
Отец ребёнка: Булюбаш Адриян
Рождение ребёнка
1884
Сын: Булюбаш Григорий
Отец ребёнка: Булюбаш Адриян
Рождение ребёнка
03.06.1890
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Булюбаш Адриян
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Татиана
Отец ребёнка: Булюбаш Адриян
Рождение ребёнка
06.07.1892
Сын: Булюбаш Афанасий
Отец ребёнка: Булюбаш Адриян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булюбаш Адриян
Смерть
Неизвестно