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Булюбаш София Евмениева

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.02.1878

Сын: Булюбаш Феодор

Отец ребёнка: Булюбаш Адриян

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Булюбаш Григорий

Отец ребёнка: Булюбаш Адриян

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
03.06.1890

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Булюбаш Адриян

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Татиана

Отец ребёнка: Булюбаш Адриян

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.07.1892

Сын: Булюбаш Афанасий

Отец ребёнка: Булюбаш Адриян

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булюбаш Адриян

Смерть
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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