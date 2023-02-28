Изюмов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения15.08.1887 ст.
Дата смерти27.04.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887 ст.
Образование
1899
Окончил духовное училище.
Образование
1907
Окончил Семинарию.
Образование
1908
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Обучался в Демидовском юридическом лицее на средства отца.
Военная служба
С 1914 по 1918
Участник Первой мировой войны. Попал в плен к австрийцам. Вернулся в Россию после революции.
Место жительства
После 1919
Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Осуждение
22.03.1938
Осуждён Особым совещанием НКВД по ст. 58 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Смерть
27.04.1938
Реабилитация осужденного
25.06.1957
Определением ВК Верховного Суда СССР от постановление Особого совещания отменено и дело прекращено за отсутствием состава преступления.