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Изюмов Сергей Александрович

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Место рождения

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.08.1887 ст.

Дата смерти

27.04.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1887 ст.

Отец: Изюмов Александр Васильевич

Мать: Изюмова Александра Евгеньевна

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Образование
1899
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил духовное училище.
Образование
1907
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Семинарию.
Образование
1908
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Обучался в Демидовском юридическом лицее на средства отца.
Военная служба
С 1914 по 1918
Участник Первой мировой войны. Попал в плен к австрийцам. Вернулся в Россию после революции.
Место жительства
После 1919
Шуйское, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Осуждение
22.03.1938
Осуждён Особым совещанием НКВД по ст. 58 УК РСФСР к высшей мере наказания.
Смерть
27.04.1938
Реабилитация осужденного
25.06.1957
Определением ВК Верховного Суда СССР от постановление Особого совещания отменено и дело прекращено за отсутствием состава преступления.
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