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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о спорном имуществе крестьянина с. Шуйского Шуйской вол. Тотемского уезда О. Телегина с крестьянами Турундаевской вол. Кренделевыми. 1878 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело по прошению крестьянина Тотемского уезда Шуйской вол. села Шуйское Старикова на медленное рассмотрение его жалобы уездным присутствием. 1882 г. // Гос. архив Вологод Показать все
Дело о наложении штрафа на крестьянку Чумину села Шуйского Шуйской волости Тотемского уезда за спекуляцию предметами первой необходимости. 1915 г. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по кассационной жалобе доверенного крестьян села Шуйского Шуйской волости Тотемского уезда крестьянина А. Клычина на приговор уездного съезда, которым утверждено реш Показать все
Дело по кассационной жалобе доверенного крестьян села Шуйского Шуйской волости Тотемского уезда А. Клычина на решение уездного съезда, которым утверждено решение Шуйского Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьянина села Шуйского Шуйской волости Тотемского уезда И. М. Старикова на приговор уездного съезда по его обвинению в нарушении питейного Показать все
Дело по прошению крестьянина села Шуйского Шуйской волости Тотемского уезда Ивана Телегина о выдаче его жене Анне Телегиной свидетельства на открытие трактирного заведени Показать все
Дело по прошению крестьянки села Шуйского Шуйской волости Тотемского уезда Анны Телегиной о выдаче ей свидетельства на открытие трактирного заведения в селе Шуйском. 1872 Показать все
Дело по прошению крестьянина села Шуйского Шуйской волости Тотемского уезда Николая Петровича Грекова о выдаче ему свидетельства на трактирное заведение. 1873 г. // Гос. Показать все
Дело по жалобе крестьян села Шуйского Шуйской волости Фролова, Старикова и Грекова на распоряжение земского начальника запрещающего открытие заведений в дни заседаний вол Показать все
Дело по ходатайству крестьянсела Шуйского Шуйской волости о выдаче из общественного продовольственного капитала 1500 рублей на устройство села в санитарном отношении. 191 Показать все
Дело о перечислении крестьянина села Шуйского Шуйской волости Александра Шейнова в вологодское мещанство. 1902 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 3. Де Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 393; (часть 4) 226. Издание доступно онлайн на са Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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• Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9022Шуйское, с. каз.при рр. Сухоне и Шуе.13686189417335Церквей православных 2. Сельское управление. Училище. Ярмарок 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1505. Шуйское, село бывшее государственное, при рр . Сухоне и Шуе, дворов 207, жителей 1020, волостное правление (уездный город в 129 верстах), 2 церкви православных, час Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Шуйское1681625581573284745581081556344
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
150148Шуйское с.Шуйское.Богородице-Шейбухтскийбывшие государственные135—255502543
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Шуйское (РИК и его отделы,Райкомы: ВКП (б) и ВЛКСМ,сс,скков,2 пром. пред,с 5-10 рабоч.,6 торг. зав.,кх,кред. т-во,загот. п.,прокатн. п.,масло-арт.,конторы: раймаслосоюз,к Показать все 7580селоЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 90 км. Летнее: 99 км.228294
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
9185Шуйскоесело59°23'с.ш.41°02'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424101с Шуйскоесело