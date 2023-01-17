Изюмова (Лумбовская) Александра Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Изюмов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Сын: Изюмов Василий Александрович
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Дочь: Изюмова Мария Александровна
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Дочь: Изюмова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Дочь: Изюмова Елена Александровна
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Дочь: Изюмова Анна Александровна
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Сын: Изюмов Рафаил Александрович
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Дочь: Изюмова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Сын: Изюмов Николай Александрович
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Дочь: Изюмова Вера Александровна
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Сын: Изюмов Серафим Александрович
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич
Дочь: Изюмова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич