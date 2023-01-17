Изюмова (Лумбовская) Александра Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изюмова (Лумбовская) Александра Евгеньевна

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Место рождения

Погост Никольский, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

16.09.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1866 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Погост Никольский, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Дочь священника Никольской Верхнераменской церкви Кадниковского уезда Евгения Лумбовского.
Бракосочетание
1886

Муж: Изюмов Александр Васильевич

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1887 ст.

Сын: Изюмов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Архангельское, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1889 ст.

Сын: Изюмов Василий Александрович

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.01.1891 ст.

Дочь: Изюмова Мария Александровна

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.12.1892 ст.

Дочь: Изюмова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1894 ст.

Дочь: Изюмова Елена Александровна

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.

Дочь: Изюмова Анна Александровна

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Изюмов Рафаил Александрович

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1899 ст.

Дочь: Изюмова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Изюмов Николай Александрович

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.08.1903 ст.

Дочь: Изюмова Вера Александровна

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.

Сын: Изюмов Серафим Александрович

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.01.1908 ст.

Дочь: Изюмова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Изюмов Александр Васильевич

Слобода, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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