Чирков Михаил Ильич
Место рождения
Дата рождения23.10.1900 ст.
Дата смерти10.05.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир, пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.10.1900 ст.
Лудошурской волости деревни Омутница крестьянин Тимофей Евграфович Чирков
Рождение ребёнка
11.02.1924
Дочь: Чиркова (Чиркова) Капитолина Михайловна
Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ворончихина (Чиркова) Ангелина Михайловна
Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.07.1928
Сын: Чирков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.12.1935
Дочь: Бахтиярова (Чиркова) Муза Михайловна
Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.06.1937
Дочь: Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Смерть
10.05.1957
Причина смерти: рак желудка