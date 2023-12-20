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Чирков Михаил Ильич

Место рождения

Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

23.10.1900 ст.

Дата смерти

10.05.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1900 ст.

Отец: Чирков Илья Ефремович

Мать: Чиркова (Максимова) Дарья Саввична

Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир, пчеловод
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.10.1900 ст.
Лудошурской волости деревни Омутница крестьянин Тимофей Евграфович Чирков
Рождение ребёнка
11.02.1924

Дочь: Чиркова (Чиркова) Капитолина Михайловна

Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ворончихина (Чиркова) Ангелина Михайловна

Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Чирков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Рождение ребёнка
?.12.1935

Дочь: Бахтиярова (Чиркова) Муза Михайловна

Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.06.1937

Дочь: Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Смерть
10.05.1957
Причина смерти: рак желудка

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