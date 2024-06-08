Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1937
Дата смерти08.06.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савельев Михаил Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
учительница физики и математики
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.2024