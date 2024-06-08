Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1937

Дата смерти

08.06.2024

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1937

Отец: Чирков Михаил Ильич

Мать: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савельев Михаил Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница физики и математики
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.06.2024

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