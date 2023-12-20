Чиркова (Максимова) Дарья Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Максимова) Дарья Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Максимов Савва Васильев

Мать: Максимова Евдокия Николаева

Бракосочетание
08.02.1884

Муж: Чирков Илья Ефремович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Чирков Александр Ильич

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чирков Петр Ильич

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.

Сын: Чирков Михаил Ильич

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Сын: Чирков Яков Ильич

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чирков Степан Ильич

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ильинична

Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович

Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла при родах
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