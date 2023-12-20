Чиркова (Максимова) Дарья Саввична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
08.02.1884
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Чирков Петр Ильич
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.
Сын: Чирков Михаил Ильич
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Чирков Яков Ильич
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чирков Степан Ильич
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ильинична
Отец ребёнка: Чирков Илья Ефремович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: умерла при родах