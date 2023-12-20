Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1894 ст.

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894 ст.

Отец: Будин Тимофей Романович

Мать: Будина Елена Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка, работала в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.03.1894 ст.
Той же деревни Солдарской крестьяянина Исидира Тимофеевич Учановицина жена Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1924

Дочь: Чиркова (Чиркова) Капитолина Михайловна

Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Ворончихина (Чиркова) Ангелина Михайловна

Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
01.07.1928

Сын: Чирков Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
01.02.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
?.12.1935

Дочь: Бахтиярова (Чиркова) Муза Михайловна

Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич

Рождение ребёнка
28.06.1937

Дочь: Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич

Смерть
1977

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