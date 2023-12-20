Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1894 ст.
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1894 ст.
Отец: Будин Тимофей Романович
Мать: Будина Елена Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка, работала в колхозе
Место жительства
Неизвестно
Омутница, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
02.03.1894 ст.
Той же деревни Солдарской крестьяянина Исидира Тимофеевич Учановицина жена Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
11.02.1924
Дочь: Чиркова (Чиркова) Капитолина Михайловна
Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Ворончихина (Чиркова) Ангелина Михайловна
Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.07.1928
Сын: Чирков Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
01.02.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
?.12.1935
Дочь: Бахтиярова (Чиркова) Муза Михайловна
Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич
Рождение ребёнка
28.06.1937
Дочь: Савельева (Чиркова) Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Чирков Михаил Ильич
Смерть
1977