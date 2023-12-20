Будина Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1868
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Варфоломей Тимофеевич
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мокрушина (Будина) Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Будин Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1887 ст.
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
1892 ст.
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.
Дочь: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Дочь: (Будина) Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович
Смерть
1944
умерла когда было холодно, снег