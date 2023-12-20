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Будина Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1868

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1868

Отец: Боталов Григорий Феодоров

Мать: Боталова (Горбушина) Евдокия Феодорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Варфоломей Тимофеевич

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мокрушина (Будина) Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Будин Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Азамай, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Будин Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
1892 ст.

Сын: Будин Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
24.02.1894 ст.

Дочь: Чиркова (Будина) Агния Тимофеевна

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: (Будина) Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Будин Тимофей Романович

Смерть
1944
умерла когда было холодно, снег

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