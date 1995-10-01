Гордиенко (Пархоменко) Екатерина Терентьевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1911
Дата смерти01.10.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911
Рождение ребёнка
26.08.1938
Дочь: Шульгина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Гордиенко Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.11.1939
Дочь: Гордиенко Александра Ивановна
Отец ребёнка: Гордиенко Иван Николаевич
Бракосочетание
27.01.1940
Смерть
01.10.1995
Быкогорка, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край