Гордиенко (Пархоменко) Екатерина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Пархоменко) Екатерина Терентьевна

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Место рождения

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

09.11.1911

Дата смерти

01.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1911

Отец: Пархоменко Терентий Прокопович

Мать: Пархоменко Александра Абрамовна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.08.1938

Дочь: Шульгина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Гордиенко Иван Николаевич

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.11.1939

Дочь: Гордиенко Александра Ивановна

Отец ребёнка: Гордиенко Иван Николаевич

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
27.01.1940

Муж: Гордиенко Иван Николаевич

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
01.10.1995
Быкогорка, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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