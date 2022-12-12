Пархоменко (Спивак) Александра Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пархоменко (Спивак) Александра Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

?.04.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пархоменко Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Пархоменко Терентий Прокопович

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Гордиенко Екатерина Терентьевна

Отец ребёнка: Пархоменко Терентий Прокопович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Дьякова Елизавета Терентьевна

Отец ребёнка: Пархоменко Терентий Прокопович

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
05.03.1919

Сын: Пархоменко Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Пархоменко Терентий Прокопович

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Пархоменко Василий Терентьевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Нагутское Наиме... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Сын: Пархоменко Дмитрий Терентьевич

Отец ребёнка: Пархоменко Терентий Прокопович

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Бабичева Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Пархоменко Терентий Прокопович

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пархоменко Терентий Прокопович

Смерть
?.04.1932
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