Шульгина Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШульгина Любовь Ивановна

Шульгина Любовь Ивановна

avatar

Место рождения

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

26.08.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938

Отец: Гордиенко Иван Николаевич

Мать: Гордиенко Екатерина Терентьевна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
19.07.1968

Муж: Шульгин Виктор Михайлович

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.09.1969

Дочь: Никитская Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Шульгин Виктор Михайлович

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
31.08.1971

Дочь: Шульгина Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Шульгин Виктор Михайлович

Ливны, город Ливны, Орловская область
Рождение ребёнка
17.02.1979

Сын: Шульгин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Шульгин Виктор Михайлович

Ливны, город Ливны, Орловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close