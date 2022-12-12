Шульгина Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.08.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1938
Бракосочетание
19.07.1968
Рождение ребёнка
17.09.1969
Дочь: Никитская Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Шульгин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
31.08.1971
Дочь: Шульгина Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Шульгин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
17.02.1979
Сын: Шульгин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Шульгин Виктор Михайлович