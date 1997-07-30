Гордиенко Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.09.1911
Дата смерти30.07.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1911
Рождение ребёнка
26.08.1938
Дочь: Шульгина Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Гордиенко Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
23.11.1939
Дочь: Гордиенко Александра Ивановна
Мать ребёнка: Гордиенко Екатерина Терентьевна
Бракосочетание
27.01.1940
Смерть
30.07.1997
Быкогорка, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край