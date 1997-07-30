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Гордиенко Иван Николаевич

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Место рождения

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

27.09.1911

Дата смерти

30.07.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1911

Отец: Гордиенко Николай Иосифович

Мать: Письменная Фекла Андреевна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
26.08.1938

Дочь: Шульгина Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Гордиенко Екатерина Терентьевна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.11.1939

Дочь: Гордиенко Александра Ивановна

Мать ребёнка: Гордиенко Екатерина Терентьевна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
27.01.1940

Жена: Гордиенко Екатерина Терентьевна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
30.07.1997
Быкогорка, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
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