Пархоменко Терентий Прокопович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.11.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пархоменко Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
09.11.1911
Дочь: Гордиенко Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна
Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Дьякова Елизавета Терентьевна
Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
05.03.1919
Сын: Пархоменко Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Пархоменко Василий Терентьевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Нагутское Наиме... Показать все
Рождение ребёнка
1921
Сын: Пархоменко Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
03.05.1924
Дочь: Бабичева Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.11.1957