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Пархоменко Терентий Прокопович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.11.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пархоменко Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
09.11.1911

Дочь: Гордиенко Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна

Крымгиреевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Дьякова Елизавета Терентьевна

Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
05.03.1919

Сын: Пархоменко Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Пархоменко Василий Терентьевич Орден Отечественной войны II степени Документ в юбилейной картотеке Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Ставропольский край, Андроповский р-н, с. Нагутское Наиме... Показать все
Рождение ребёнка
1921

Сын: Пархоменко Дмитрий Терентьевич

Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна

Рождение ребёнка
03.05.1924

Дочь: Бабичева Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Пархоменко Александра Абрамовна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пархоменко Александра Абрамовна

Смерть
03.11.1957
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