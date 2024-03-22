Комов Семен Казьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомов Семен Казьмин

Комов Семен Казьмин

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1774

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Комов Козьма Федоров

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Комов Яков Семенов

Мать ребёнка: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Комов Андриан Семенов

Мать ребёнка: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Комов Никифор Семенов

Мать ребёнка: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Комов Алексей Семенов

Мать ребёнка: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Комов Петр Семенов

Мать ребёнка: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Комов Григорий Семенов

Мать ребёнка: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Екатерина Семенова

Мать ребёнка: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1826
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close