Комов Семен Казьмин
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Комов Козьма Федоров
Рождение ребёнка
1798
Сын: Комов Яков Семенов
Мать ребёнка: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1811
Сын: Комов Петр Семенов
Мать ребёнка: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Екатерина Семенова
Мать ребёнка: Комова Ксения
Смерть
1826