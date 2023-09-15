Комов Алексей Семенов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Комов Семен Казьмин
Мать: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Алексеева
Мать ребёнка: Комова Елена Филиппова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Агафья Семенова
Мать ребёнка: Комова Елена Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Елена Филиппова
Смерть
Неизвестно