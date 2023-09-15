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Комов Алексей Семенов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Комов Семен Казьмин

Мать: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Алексеева

Мать ребёнка: Комова Елена Филиппова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Агафья Семенова

Мать ребёнка: Комова Елена Филиппова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Елена Филиппова

Смерть
Неизвестно
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