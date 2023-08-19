Комов Никифор Семенов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Комов Семен Казьмин
Мать: Комова Ксения
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Никифорова
Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова
Рождение ребёнка
17.08.1838
Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова
Рождение ребёнка
10.09.1839
Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Афилья Никифорова
Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова
Смерть
1849
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова
Рождение ребёнка
После 1850
Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова