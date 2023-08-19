Комов Никифор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комов Никифор Семенов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1803

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Комов Семен Казьмин

Мать: Комова Ксения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Никифорова

Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1838

Сын: Комов Федор Никифоров

Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1839

Сын: Комов Никита Никифоров

Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Афилья Никифорова

Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1849
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Кирилл Никифоров

Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Василий Никифоров

Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Алексей Никифоров

Мать ребёнка: Комова Марфа Родионова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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