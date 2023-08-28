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Комова Марфа Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Мария Никифорова

Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1838

Сын: Комов Федор Никифоров

Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.09.1839

Сын: Комов Никита Никифоров

Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Афилья Никифорова

Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Кирилл Никифоров

Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Василий Никифоров

Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Комов Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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