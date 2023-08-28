Комова Марфа Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Мария Никифорова
Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
17.08.1838
Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
10.09.1839
Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Афилья Никифорова
Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов
Рождение ребёнка
После 1850
Отец ребёнка: Комов Никифор Семенов
Смерть
Неизвестно