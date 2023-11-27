Гультяева (Залесская) Устиния Викторовна
Место рожденияСолодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Солодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1876 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович
Рождение ребёнка
08.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.
Сын: Гультяев Василий Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно