Гультяева (Залесская) Устиния Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Залесская) Устиния Викторовна

Место рождения

Солодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Залесский Виктор Фролович

Мать: Залесская Анна Кондратьевна

Солодёха, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
02.02.1875 ст.

Муж: Гультяев Иван Антонович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1876 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.

Сын: Гультяев Парфён Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1881 ст.

Сын: Гультяев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.

Сын: Гультяев Василий Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.

Сын: Гультяев Павел Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Антонович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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