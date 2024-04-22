Гультяева Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1876 ст.
Рождение ребёнка
21.08.1897 ст.
Сын: Гультяев Абрам Тимофеевич
Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.
Сын: Гультяев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1902 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1905 ст.
Дочь: Гультяева Ольга Тимофеевна
Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1905 ст.
Дочь: Гультяева Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.
Дочь: Гультяева Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1912 ст.
Дочь: Гультяева Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно