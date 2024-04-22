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Гультяева Дарья Ивановна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.03.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1876 ст.

Отец: Гультяев Иван Антонович

Мать: Гультяева Устиния Викторовна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1897 ст.

Сын: Гультяев Абрам Тимофеевич

Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.10.1900 ст.

Сын: Гультяев Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1902 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1905 ст.

Дочь: Гультяева Ольга Тимофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1905 ст.

Дочь: Гультяева Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.08.1911 ст.

Дочь: Гультяева Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1912 ст.

Дочь: Гультяева Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Гультяев Тимофей Иванович

Васьково, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно
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