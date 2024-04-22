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Гультяев Иван Антонович

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.02.1875 ст.

Жена: Гультяева Устиния Викторовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1876 ст.

Дочь: Гультяева Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.

Сын: Гультяев Парфён Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1881 ст.

Сын: Гультяев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.

Сын: Гультяев Василий Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.

Сын: Гультяев Павел Иванович

Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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