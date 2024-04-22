Гультяев Иван Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
02.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.03.1876 ст.
Дочь: Гультяева Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна
Рождение ребёнка
08.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна
Рождение ребёнка
22.03.1885 ст.
Сын: Гультяев Василий Иванович
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна
Рождение ребёнка
04.03.1889 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Устиния Викторовна
Смерть
Неизвестно