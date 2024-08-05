Гультяев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885 ст.
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Сын: Гультяев Платон Васильевич
Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.
Дочь: Круглова (Гультяева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.
Дочь: Гультяева Анна Васильевна
Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.01.1915
Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно