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Гультяев Василий Иванович

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.03.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1885 ст.

Отец: Гультяев Иван Антонович

Мать: Гультяева (Залесская) Устиния Викторовна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Жена: Гультяева Ульяна Тимофеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Гультяев Платон Васильевич

Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.

Дочь: Круглова (Гультяева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.

Дочь: Гультяева Анна Васильевна

Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.

Сын: Гультяев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.1915

Сын: Гультяев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Гультяева Ульяна Тимофеевна

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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