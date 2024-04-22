Гультяева Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Ульяна Тимофеевна

Место рождения

Фирюки, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

15.12.1882 ст.

Дата смерти

30.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Фирюки, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Муж: Гультяев Василий Иванович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.

Сын: Гультяев Платон Васильевич

Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.

Дочь: Круглова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.

Дочь: Гультяева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.

Сын: Гультяев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
30.05.1975
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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