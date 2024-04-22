Гультяева Ульяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1882 ст.
Дата смерти30.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1882 ст.
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.11.1905 ст.
Сын: Гультяев Платон Васильевич
Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1908 ст.
Дочь: Круглова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.
Дочь: Гультяева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович
Рождение ребёнка
01.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Василий Иванович
Смерть
30.05.1975
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область