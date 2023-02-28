Романов (однодворец) Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
22.03.1868
Дочь: Харитонова Матрена Романова
Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Романов (однодворец) Михаил Иванович
Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
24.06.1881
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно