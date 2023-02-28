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Романов (однодворец) Иван Алексеевич

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич

Мать: Романова Дарья Тореевна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.03.1868

Дочь: Харитонова Матрена Романова

Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Романов (однодворец) Михаил Иванович

Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1881

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Романова Агафья Семеновна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Агафья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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