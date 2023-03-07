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Романов (однодворец) Михаил Иванович

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.07.1875

Дата смерти

03.08.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1875

Отец: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Мать: Романова Агафья Семеновна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1893

Жена: Романова Пелагея Давыдова

Рождение ребёнка
02.02.1894

Сын: Романов (однодворец) Василий Михайлович

Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова

Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1896

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1898

Сын: Романов (однодворец) Иван Михайлович

Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Романов (однодворец) Петр Михайлович

Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1903

Сын: Романов (однодворец) Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.08.1905
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: чахотка
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