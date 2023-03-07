Романов (однодворец) Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения04.07.1875
Дата смерти03.08.1905
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1875
Бракосочетание
20.01.1893
Рождение ребёнка
02.02.1894
Сын: Романов (однодворец) Василий Михайлович
Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова
Село Никольское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.03.1896
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова
Рождение ребёнка
12.04.1898
Сын: Романов (однодворец) Иван Михайлович
Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова
Рождение ребёнка
04.09.1900
Сын: Романов (однодворец) Петр Михайлович
Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова
Рождение ребёнка
20.10.1903
Сын: Романов (однодворец) Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Романова Пелагея Давыдова
Смерть
03.08.1905
Причина смерти: чахотка