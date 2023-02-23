Романова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Агафья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1868

Дочь: Харитонова Матрена Романова

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Романов (однодворец) Михаил Иванович

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1881

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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