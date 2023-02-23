Романова Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1868
Дочь: Харитонова Матрена Романова
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Романов (однодворец) Михаил Иванович
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
24.06.1881
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно