Харитонова Матрена Романова
Место рождения
Дата рождения22.03.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1868
Рождение ребёнка
20.11.1885
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Харитонов (однодворец) Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.02.1888
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Харитонов (однодворец) Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.04.1890
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Харитонов (однодворец) Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно