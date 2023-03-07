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Харитонова Матрена Романова

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Место рождения

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.03.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1868

Отец: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Мать: Романова Агафья Семеновна

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1885

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Харитонов (однодворец) Сергей Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1888

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Харитонов (однодворец) Сергей Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.04.1890

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Харитонов (однодворец) Сергей Александрович

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов (однодворец) Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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