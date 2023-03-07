Романов (однодворец) Алексей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смерти20.12.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агриппина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Романова
Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Романов (однодворец) Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Романов (однодворец) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Дарья Тореевна
Смерть
20.12.1893