Романов (однодворец) Алексей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов (однодворец) Алексей Матвеевич

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Место рождения

Самайкино

Дата рождения

1811

Дата смерти

20.12.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Романов (однодворец) Матвей Алексеевич

Мать: Романова Дарья Егоровна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агриппина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Романова

Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Романов (однодворец) Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Романова Дарья Тореевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Дарья Тореевна

Смерть
20.12.1893
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