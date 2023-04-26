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Романова Дарья Тореевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

26.10.1878

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Татьяна Романова

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Романов (однодворец) Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Романов (однодворец) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич

Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич

Смерть
26.10.1878
Самайкино, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
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