Романова Дарья Тореевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти26.10.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Татьяна Романова
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Рождение ребёнка
1847
Сын: Романов (однодворец) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Романов (однодворец) Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.1878