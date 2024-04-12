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Козырев Андрей Петрович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

12.08.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1850

Отец: Козырев Петр Иванович

Мать: Козырева Агафья Меркурьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
02.02.1869

Жена: Марья Филипповна

Рождение ребёнка
?.11.1869

Сын: Козырев Иван Андреевич

Мать ребёнка: Марья Филипповна

Рождение ребёнка
16.10.1871

Сын: Козырев Яков Андреевич

Мать ребёнка: Марья Филипповна

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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