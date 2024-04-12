Козырев Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения12.08.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1850
Отец: Козырев Петр Иванович
Бракосочетание
02.02.1869
Жена: Марья Филипповна
Рождение ребёнка
?.11.1869
Мать ребёнка: Марья Филипповна
Рождение ребёнка
16.10.1871
Мать ребёнка: Марья Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно