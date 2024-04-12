Козырев Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти14.04.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева
Рождение ребёнка
12.08.1850
Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева
Рождение ребёнка
15.04.1852
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева
Рождение ребёнка
03.09.1854
Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.04.1906
Причина смерти: старость