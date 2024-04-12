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Козырев Петр Иванович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

14.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1850

Сын: Козырев Андрей Петрович

Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1852

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1854

Сын: Козырев Иван Петрович

Мать ребёнка: Козырева Агафья Меркурьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козырева Агафья Меркурьева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
14.04.1906
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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