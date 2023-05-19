Козырева Агафья Меркурьева
Место рождения
Дата рождения28.01.1827
Дата смерти04.03.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1827
Отец: Меркурий Мартинов
Мать: Васса Диева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1850
Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1852
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1854
Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1897
Причина смерти: старость