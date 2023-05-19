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Козырева Агафья Меркурьева

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

28.01.1827

Дата смерти

04.03.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1827

Отец: Меркурий Мартинов

Мать: Васса Диева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1850

Сын: Козырев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1852

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1854

Сын: Козырев Иван Петрович

Отец ребёнка: Козырев Петр Иванович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Петр Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
04.03.1897
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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