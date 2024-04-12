Козырев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения03.09.1854
Дата смерти29.05.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1854
Отец: Козырев Петр Иванович
Бракосочетание
20.01.1874
Жена: Козырева Любовь Матвеева
Рождение ребёнка
1878
Сын: Козырев Александр Иванович
Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Гончарова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.05.1915