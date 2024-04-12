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Козырев Иван Петрович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

03.09.1854

Дата смерти

29.05.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1854

Отец: Козырев Петр Иванович

Мать: Козырева Агафья Меркурьева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Козырева Любовь Матвеева

Рождение ребёнка
1878

Сын: Козырев Александр Иванович

Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Козырев Иван Иванович

Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева

Рождение ребёнка
1885

Сын: Козырев Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Гончарова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Козырева Любовь Матвеева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
29.05.1915
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