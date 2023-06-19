Марья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1869
Рождение ребёнка
?.11.1869
Отец ребёнка: Козырев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
16.10.1871
Отец ребёнка: Козырев Андрей Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно