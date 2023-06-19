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Марья Филипповна

Место рождения

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
02.02.1869

Муж: Козырев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
?.11.1869

Сын: Козырев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
16.10.1871

Сын: Козырев Яков Андреевич

Отец ребёнка: Козырев Андрей Петрович

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно