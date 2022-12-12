Волчков Максим Антипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Антип Григорьев
Мать: Василиса Петрова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евфросинья Максимова
Мать ребёнка: Волчкова ?
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: Волчкова Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Волчкова Прасковья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волчкова ?
Смерть
Неизвестно