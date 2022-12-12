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Волчков Максим Антипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Антип Григорьев

Мать: Василиса Петрова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евфросинья Максимова

Мать ребёнка: Волчкова ?

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Волчков Илья Максимов

Мать ребёнка: Волчкова Прасковья Михайлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Около 1858

Жена: Волчкова Прасковья Михайлова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Волчков Дмитрий Максимов

Мать ребёнка: Волчкова Прасковья Михайлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова ?

Смерть
Неизвестно
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