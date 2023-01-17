Василиса Петрова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1792 и 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.11.1815
Отец ребёнка: Антип Григорьев
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Антипова
Отец ребёнка: Антип Григорьев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Антип Григорьев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Антип Григорьев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Вера Антипова
Отец ребёнка: Антип Григорьев
Смерть
Неизвестно