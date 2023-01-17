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Василиса Петрова

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1792 и 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1792 и 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1815

Сын: Волчков Павел Антипов

Отец ребёнка: Антип Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Антипова

Отец ребёнка: Антип Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Волчков Василий Антипов

Отец ребёнка: Антип Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Волчков Максим Антипов

Отец ребёнка: Антип Григорьев

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Вера Антипова

Отец ребёнка: Антип Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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