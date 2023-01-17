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Волчков Дмитрий Максимов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

09.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Волчков Максим Антипов

Мать: Волчкова Прасковья Михайлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Волчков Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1904

Сын: Волчков Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.07.1908

Сын: Волчков Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1909

Сын: Волчков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.01.1912

Сын: Волчков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Игнатова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
09.04.1914
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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