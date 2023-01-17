Волчков Дмитрий Максимов
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти09.04.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
1904
Сын: Волчков Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
28.07.1908
Сын: Волчков Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
07.10.1909
Сын: Волчков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
27.01.1912
Сын: Волчков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Игнатова
Смерть
09.04.1914