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Волчков Илья Максимов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

14.09.1895

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Волчков Максим Антипов

Мать: Волчкова Прасковья Михайлова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Штукарева Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1888

Сын: Волчков Михаил Ильин

Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.02.1891

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.06.1892

Дочь: Агрипина Ильина

Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1895

Дочь: Дарья Ильина

Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.03.1895

Сын: Волчков Хрисанф Ильич

Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Стефанида Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
14.09.1895
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь | От чахотки
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