Волчков Илья Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти14.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Штукарева Пелагея Ильина
Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова
Рождение ребёнка
15.05.1888
Сын: Волчков Михаил Ильин
Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова
Рождение ребёнка
13.02.1891
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова
Рождение ребёнка
20.06.1892
Дочь: Агрипина Ильина
Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова
Рождение ребёнка
02.03.1895
Дочь: Дарья Ильина
Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова
Рождение ребёнка
02.03.1895
Мать ребёнка: Волчкова Стефанида Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1895
Причина смерти: Болезнь | От чахотки